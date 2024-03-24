السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع. م. ع" 23 سنة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والاقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر و الاقراص المخدرة ترامادول بدائرة المركز وترويج المخدرات على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 27 قطعة حشيش و4 اقراص من الترامادول ، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.