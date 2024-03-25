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المدارس توجه طلاب المنازل بالثانوية العامة بتسليم استمارة الامتحان

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 ص
المدارس توجه طلاب المنازل بالثانوية العامة بتسليم استمارة الامتحان وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت المدارس الثانوية طلاب الصف الثالث الثانوي المنازل، بضرورة تسليم استمارة التقدم لامتحانات خلال الفترة الحالية وعدم التأخر فيها، مشددة على أن الطالب الذى يتخلف عن تسليم الاستمارة سوف يتوجه إلى الكنترول لتسليم الاستمارة بعد كتابتها وتسجيل بياناته فيها.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم، على أن أخر موعد لتسليم طلاب المنازل بالثانوية العامة الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة 4 إبريل المقبل ولن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة هو أول خطوة في دخول الطالب امتحانات الثانوية العامة، ولن يسمح لأى طالب بدخول الامتحانات لم يقوم بتسجيل الاستمارة الإلكترونية.







وزارة التربية والتعليم

استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلبة المنازل

اخبار مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



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