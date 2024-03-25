الكويت: إجراءات قانونية بحق كل من يمس بالوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من مس بالوحدة الوطنية الكويتية وإثارة الفتن الطائفية أو القبلية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى.



وذكرت الداخلية الكويتية - فى بيان، أن الوزارة باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات المجتمع المختلفة.



وأكدت الوزارة أنها لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أى شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون.