اليوم السابع
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العاهل الأردنى يكرم منتخب بلاده لكرة القدم عقب حصوله على وصيف كأس آسيا

الإثنين، 25 مارس 2024 05:50 م
العاهل الأردنى يكرم منتخب بلاده لكرة القدم عقب حصوله على وصيف كأس آسيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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كرم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبميدالية اليوبيل الفضي، لاعبي المنتخب الأردني لكرة القدم وطاقمه.

ويأتي تكريم النشامي، تقديرًا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني ببطولة كأس أمم آسيا لعام 2023، التي استضافتها دولة قطر.

وأثنى الملك عبدالله الثاني لدى استقباله المكرمين في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على الأداء المميز للمنتخب الوطني في كأس آسيا، والأخلاق العالية التي يتحلى بها لاعبو المنتخب.

وأعرب العاهل الأردني، بحضور الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد دول غرب آسيا لكرة القدم، عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الأردني في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.

وأكد الملك عبدالله الثاني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، دعمه المستمر للمنتخب، معربًا عن تطلعه بأن يقدم في مباراته أمام باكستان، يوم غد الثلاثاء، أداءً مميزًا.







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