الصين تقدم احتجاجا للفلبين حول التعدى غير القانونى على "رينآى جياو"

بكين- مانيلا (أ ش أ)

قدمت السفارة الصينية في مانيلا اليوم الاثنين، احتجاجا شديد اللهجة إلى وزارة الخارجية الفلبينية بشأن الانتهاك غير القانونى لسفن فلبينية للمياه المتاخمة لريناى جياو فى جزر نانشا الصينية .

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه في انتهاك لالتزاماتها الخاصة، ودون الاهتمام بمعارضة الصين الصارمة وتحذيراتها المتكررة، تسللت سفينة إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل، يوم السبت الماضي، إلى المياه المتاخمة لرينآي جياو في جزر نانشا الصينية، في محاولة لنقل مواد بناء إلى سفينة حربية "متوقفة" بشكل غير قانوني، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سى جى تى إن" الصينية.

وأشار بيان السفارة إلى أن خفر السواحل الصينى قام بتنظيم السفن واعتراضها وطردها وفقا للقوانين واللوائح، ونجح في إحباط محاولة الجانب الفلبيني، وتعامل مع الوضع بطريقة معقولة وقانونية ومهنية.

وفي سياق متصل ، استدعت وزارة الخارجية الفلبينية مبعوثا صينيا عقب مواجهة أخرى في بحر الفلبين الغربي خلال نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان، حسب ما أوردته صحيفة "فيل ستار" المحلية، اليوم الاثنين، إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الصينية للاحتجاج على تصرفات خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية "العدوانية" ضد قارب مدني يزود القوات المتمركزة في بي آر بي سييرا مادري المتمركزة في أيونجين شول.

كما ستقدم سفارة الفلبين في بكين احتجاجًا مماثلاً إلى وزارة الخارجية الصينية.

وطلبت مانيلا من بكين احترام حقوق الفلبين والتوقف والكف عن انتهاكها المستمر للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقرار التحكيم لعام 2016 الذي رفض مطالبات الصين البحرية التوسعية.

وشددت الفلبين على أن الصين "ليس لها الحق في التواجد في أيونجين شول، جزء من منطقتنا الاقتصادية الخالصة وجرفنا القاري".

وأضافت وزارة الخارجية الفلبينية أن "تدخل الصين المستمر في الأنشطة الروتينية والقانونية للفلبين في منطقتها الاقتصادية الخالصة أمر غير مقبول وينتهك الحقوق السيادية والولاية القضائية للفلبين".

وبحسب البيان، "تطالب الفلبين السفن الصينية بمغادرة منطقة أيونجين شول والمنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على الفور".

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية حذرت، أمس، الفلبين من "الاستعداد لتحمل كل العواقب المحتملة" لأفعالها.

