الأونروا: إسرائيل منعت دخول قوافل الاغاثة إلى شمال قطاع غزة دون مبرر

كتبت: هند المغربي

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كاظم أبو خلف، أن وقف دخول المساعدات اللازمة إلى شمال قطاع غزة، أثر على النازحين بشكل كبير، لافتا إلى أنه على الرغم من قلة تلك المساعدات، ولكن ستظل (أونروا) هي شريان الحياة والمؤسسة الأكبر العاملة في المجال الإنساني الإغاثي في غزة.

وقال أبو خلف - في تصريحاته لوسائل الاعلام عالمية إن :"منع الأونروا من إدخال المساعدات وتقديمها للنازحين في قطاع غزة تعد ضربة قاصمة لهؤلاء النازحين خاصة في ظل الأمراض والمجاعة التي تفتك بهم".

وأضاف المسؤول الأممي أن قرار وقف المساعدات لا يؤثر على عمل الأونروا فقط بل يؤثر بالدرجة الأولى على المستفيدين من عمل الوكالة، وهو الأمر الذي يناقض الإرادة الدولية التي ترى وجوب زيادة المساعدات وتدفقها إلى غزة، خاصة تصريحات الأمين العام بالأمم المتحدة، والذي أكد ضرورة إغراق غزة بالمساعدات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت وقف المساعدات دون أي مبرر، في حين أنه أصدر قرارا منذ أسبوع بمنع دخول المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هناك تواصل على كل المستويات للدفع باتجاه تعديل هذا القرار.