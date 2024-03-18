منطقة الإسكندرية الأزهرية تحتفل بذكرى مرور 1084 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت منطقة الإسكندرية الأزهرية ، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونيافة الأب القس بولس عوض، ممثل الكنيسة، ووكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والتموين وبيت العائلة المصرية والأكاديمية المهنية للمعلمين، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة و النواب، ومديري عموم المنطقة والوعظ ومديري الإدارات والعاملين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

افتتحت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وما تيسر من آيات الذكر الحكيم، وفي كلمة لرئيس المنطقة، رحب الحضور، وأبرز فيها دور الأزهر الشريف على مر العصور، في بناء الأجيال من طفولتهم حتى يكونوا شبابًا وشيوخًا، مسلطًا الضوء على جهود الأزهر الشريف في التعليم قبل الجامعي، من المرحلة الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، والتطورات التي حدثت في هذا الشأن، ومنها رياض الأطفال، ومعاهد اللغات، والمعاهد الدامجة.

واختتم رئيس المنطقة حديثه بالتوجه بخالصِ الشكرِ والتقديرِ لفضيلةِ الإمامِ الأكبرِ حَفِظَهُ اللهُ على جهودِهِ المخلصةِ في خدمةِ الأزهرَ والعالمَ الإسلامي داعيًا الله عز وجل أن يحفظَ مصرَ وأزهرهَا وشعَبَها وقيادَتَها من كلِ سوءِ ومكروهٍ، وقدم فضيلته درع الأزهر الشريف لمحافظ الإسكندرية، ليتسلمه عنه سكرتير عام المحافظة.

كما تضمن الحفل فقرات متنوعة وكلمات من الدكتورة هبة عبد الباسط مدرس أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الإسكندرية، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا بولس حنا، فرع بيت العائلة المصرية بالمحافظة وممثل الكنيسة، والشيخ أحمد جعفر، من الرواق الأزهري، والدكتور أحمد طه، عن فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالإسكندرية، و نعمة عبد العال، ممثلة عن واعظات الإسكندرية، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر، وفقرات إنشادية من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية. ونظم الأزهر الشريف اليوم احتفالية بذكرى مرور (1084) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك في رحاب الجامع الأزهر.