اعرف موعد جدول اختبارات شهر مارس للصفين الأول والثانى الإعدادى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة جدول اختبار شهر مارس للصفين الأول والثانى للمدارس العامة والرسمية لغات والخاصة عربى ولغات والرياضية والمهنى للعام الدراسى 2023/2024 الفترة الصباحية والمسائية والضوابط المنظمة لها.

ومن جانبه شدد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس للصف الأول الإعدادى يوم الأحد 31 من مارس الجارى بمادة اللغة العربية في تمام الحصة الثالثة، وتستكمل الإمتحانات يوم 1/4/ 2024 بمادتى الهندسة والتربية الدينية في تمام الحصة الثالثة والرابعة ، ويوم الثلاثاء 2/4/2024 مادتى اللغة الانجليزية والجبر والإحصاء في تمام الحصة الثالثة والرابعة، ويوم الأربعاء 3/4/2024 مادتى العلوم والحاسب الالى في تمام الحصة الثالثة والرابعة، وتنتهى الإمتحانات الخميس الموافق 4/4/2024 بمادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية في تمام الحصة الثالثة والرابعة.

أما بالنسبة للصف الثانى الإعدادى فتنطلق الإمتحانات يوم الاحد 31 مارس الجارى بمادة اللغة العربية في تمام الحصة الثالثة، وتستكمل الأثنين 1/4/2024 بمادتى العلوم والتربية الفنية في تمام الحصة الثالثة والرابعة، والثلاثاء 2/4/2024 بمادتى الهندسة والتربية الدينية في تمام الحصة الثالثة والرابعة، الأربعاء 3/4/2024 بمادتى اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء في تمام الحصة الثالثة والرابعة، وتنتهى الخميس 4/4/2024 بمادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الألى في تمام الحصة الثالثة والرابعة.

ومن اهم الضوابط المنظمة إجراء الإمتحان أثناء اليوم الدراسى بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، ويتم تنفيذ الإختبار طبقا للقرار الوزاري 168 في 29/9/2022 ويتم التنبيه المشدد بتفعيل درجات المواظبة والسلوك وفقا للمادة الرابعة، وتطبق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب والإنذارات، ويجوز للمدرسة تغييير موعد حصة الإختبار بعد موافقة الإدارة التعليمية على التعديل.