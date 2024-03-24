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تعليمات عقد امتحان شهر مارس الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى

الأحد، 24 مارس 2024 10:39 ص
تعليمات عقد امتحان شهر مارس الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات عقد امتحانات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث أوضحت المديريات التعليمية، ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانوي لشهر مارس 2024 وفقاً للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم كالتالي:-

- تعقد امتحانات شهر مارس إلكترونية وعلى مستوى المدرسة وزمن الامتحان لا يتعدى حصة واحدة.

-  توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفة المدرس الأول بالمدرسة وتحت إشراف الموجه المختص.

- تم إعداد جدول الامتحانات بمعرفة كل مدرسة خلال الفترة التى تعقد فيها الامتحانات.

- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت ولطلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا.

- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية ويكون مختلف عن امتحان الفترة الصباحية.

-  يوضع الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس والأسئلة تكون موضوعيه فقط .

- يتم تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى اخصائي التطوير بالمدرسة على أن يقوم برفعه على منصة الامتحان.

- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي .

-  التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان.







وزارة التربية والتعليم

تعليمات عقد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى العام

اخبار مصر




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