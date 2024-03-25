إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس - الجعفرية أمام محطة المياه بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: "ريهام أيمن" 22 عاما، مقيمة بمركز بلبيس، و"حسن عصام" 20 عاما، مقيم بمركز بلبيس، و"شروق سعيد" 19 عاما، مقيمة بمركز الزقازيق، و"أحمد السيد" 38 عاما، و"عبدالرحمن أحمد" 20 عاما، و"روان رجب" 20 عاما، و"رحمة عبدالفتاح" 20 عاما، و"عمر خالد" 22 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بلبيس - الجعفرية أمام محطة المياه بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.