إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق سنورس بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص، على طريق الفيوم سنورس الزراعي بحوار كشك المرور بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص على طريق الفيوم سنورس الزراعي بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق الفيوم سنورس الزراعي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والميني باص في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم الزراعي ، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.