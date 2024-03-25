إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مقطورة جرار زراعي وميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم مقطورة جرار زراعي مع سيارة ميكروباص بناحية مفارق المطار بطريق سعود - الصالحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول كلا من: "سعيد غانم" 40 عاما، ونجله "محمد" 12 عاما، و"محمد عبدالمقصود" 45 عاما، و"جابر أحمد" 40 عاما، و"دعاء لطفي" 36 عاما، و"أحمد فريد" 32 عاما، و"محمد حسين" 25 عاما، و"محمد صلاح" 29 عاما، و"عبدالرحمن شعبان" 30 عاما، و"أحمد محمود" 35 عاما، مقيمين بمركز الحسينية، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم مقطورة جرار زراعي مع سيارة ميكروباص بناحية مفارق المطار بطريق سعود - الصالحية بمركز الحسينية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.