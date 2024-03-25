اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 05:42 م
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إصابة شخص فى حريق داخل كبينة كهرباء بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 25 مارس 2024 04:44 م
إصابة شخص فى حريق داخل كبينة كهرباء بمدينة 6 أكتوبر حريق، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بحريق اندلع داخل كبينة كهرباء، بمدينة 6 أكتوبر، دون معرفة سبب الحريق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران داحل كبينة كهرباء فى أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد ومعاينة الخسائر التى نجمت عن الحريق.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.


 







حريق كبينة كهرباء

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اكتوبر

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