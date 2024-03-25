إزالة 3120 حالة تعدٍ بناء وزراعة على 151 فدانا وتحرير 1410 محاضر للمخالفين

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية، حيث نجحت الحملة من تنفيذ إزالة 30 قرار إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بعزبة عرب مهدى التابعة لقرية أبو الغيط بإجمالى مساحة 19715م2 "4 أفدنة و16 قيراطا و16 سهما"، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقه.

وأكد المحافظ، على التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أى تعديات، وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا على الأهمية القصوى التى توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ومن الجدير بالذكر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 تم إزالة 3120 حالة تعد بناء وزراعة بمساحة 150 فدانا و20 قيراطا و2 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84320م2، وتم تحرير 1410 محاضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أى تقاعس أو إهمال من أى مسئول فى تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وكلف محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع فى تنفيذ قرارات الازالة، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأى حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدى مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفورى مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة.



