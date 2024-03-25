إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، إحالة عاطلين للمحاكمة، أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين باستخدام دراجة نارية، واعترف المتهمان بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وبيع المسروقات لعملائهما.

ونجحت جهود الشرطة في ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة ، وإعترفا بارتكابهما 2 واقعة سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.