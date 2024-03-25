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أكاديمية البحث العلمي تنظم الموسم الرابع لمسابقة أحسن صور علمية لعام 2024

الإثنين، 25 مارس 2024 01:01 م
أكاديمية البحث العلمي تنظم الموسم الرابع لمسابقة أحسن صور علمية لعام 2024 أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه تم فتح باب التقدم في الموسم الرابع لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية في عام 2024، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في أول مسابقة من نوعها تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية، وعلى جميع الراغبين التقدم والإطلاع على شروط المسابقة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، استمرار التقديم حتى  31 مارس 2024 ومن بين شروط المسابقة:

أن تكون كل الصور المشاركة هي صور أصلية.
وتم تصويرها عن طريق المشترك.
أن ارسال الصور يعني موافقة المشترك علي كل شروط المسابقة.
موافقة المشترك علي منح الأكاديمية الحق الحصري في استغلال الصور والمواد المرسلة والتعليق عليها في أغراض. تتعلق بالمسابقة أو أي أغراض أخري تراها الأكاديمية وتتعلق بأنشطتها العلمية.
لا يوجد اية رسوم اشتراك للمسابقة.
الاشتراك في المجالات التالية علوم الأرض والمناخ والعلوم البيئية وصور عامة (هندسية – معمارية) وعلوم الفلك والفضاء والصور المجهرية تحت الميكروسكوب والحياة البرية والطبيعية.

وأكدت الاكاديمية عن وجود جوائز مالية قيمة للفائزين في كل مجال من المجالات المذكورة.







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