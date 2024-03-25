أسعار 17 سلعة عذائية فى معرض وزارة الزراعة بالدقى السمك واللحوم أبرزها

‫ كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذى إقامته الوزارة تحت شعار فى حب مصر نلتقى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 14 سلعة بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى:

1- الأرز المعبأ 27 جنيهًا

2-الدقيق المعبأ 24 جنيهًا

3- السكر 27 جنيهًا

4- كيلو البطاطس 5 جنيهات

5-كيلو الجزر 5 جنيهات

6- كيلو البصل 10 جنيهات

7- كيلو الخيار 10 جنيهات

8- كيلو الطماطم 5 جنيهات

9-كيلو اللبن السائب 25 جنيها

10- 2 فرخه مبرده 190 جنيه

11-كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

12- كيلو اللحم المفروم البلدي 300 جنيه

13- كيلو الكبده البلدي 300 جنيه

14-كيلو السمك البلطي درجه أولي 70 جنيها.

15- كيلو السمك البلطى ⁠درجه ثانية 60 جنيها .

16- كيلو السمك البلطى درجه ثالثة 50 جنيهًا .

17- كيلو السمك ⁠البوري 150 جنيهًا.

