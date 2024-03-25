أحمد يعقوب لـ"إكسترا نيوز": تضافر جهود الدولة والتجار يخفض أسعار السلع بنسبة 30%

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، إن إعلان رئيس الوزراء الاتفاق مع المُصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بنسب تترواح بين 15 و30 ‎%‎ بعد عيد الفطر يستهدف توفير المنتجات فى الأسواق بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال سوف يدعم خفض الأسعار بنسب تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق هو مسار مهم للدولة لضبط الأسعار وإتاحة السلع، مشيراً إلى أن هناك بعض السلع انخفضت بالفعل منها السلع الغذائية والسيارات.

ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية توحيد سعر الصرف فى الاقتصاد والذى يعمل على جذب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة دور القطاع الخاص وبالتالى توفير فرص العمل وخفض معدل البطالة ورفع النمو الاقتصادى ودعم الموزانة العامة للدولة.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن الدولة المصرية كثفت جهودها خلال الفترة الحالية لخفض أسعار السلع والخدمات وإتاحة المنتجات بأسعار مناسبة عبر المعارض والسلاسل التجارية والمنافذ الحكومية مما يدعم المواطن المصرى ويحسن من مستوى معيشته، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية بإجراءات خاصة بمنظومة الأجور والمعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجا عبر حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة بقيمة 180 مليار جنيه تعمل على زيادة دخل كافة شرائح المجتمع المصرى وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن إجراءات توحيد سعر الصرف والصفقات الاستثمارية الكبرى والشراكات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً والإفراج عن سلع بالموانئ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى الآن لتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من شأنه يعمل على توفير فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادى إلى 7% وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أهمية الاجراءات الحكومية الأخيرة بشأن توحيد سعر الصرف والتركيز على الاستثمار والاقتصاد الحقيقى وتوفير السلع بالأسواق وحزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه والتى تسهم فى دعم الملايين من الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.