أبطال في نهار مضان.. من الجندي المجهول الذي يقتحم المخاطر وقت فرار الناس؟

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان "أبطال في نهار رمضان"، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

يعتبر رجل الإطفاء هو الجندي المجهول الذي يقتحم المخاطر والكوارث وقت فرار الناس رعبا من تبعاتها، ومهمته الأساسية هي حماية المواطنين من المخاطر وطمأنتهم وقت الفزع والرعب، تجده في الحرائق واقفا يحاصر النيران بجميع الوسائل حتى ينجح في إخمادها، وتجده على السلالم الهيدرولكية لسيارات الإطفاء يصعد الطوابق العليا لينتشل وينقذ العالقين المهددين بالمخاطر من جراء الحرائق.

يعتبر رجال الإطفاء من الأبطال في نهار رمضان، حيث يقوم رجال الإطفاء بمهمة حيوية في ضمان سلامة المجتمع ومكافحة الحرائق والحوادث المختلفة في فترة النهار خلال رمضان، ويواجه رجال الإطفاء تحديات إضافية نتيجة للصيام والظروف الجوية القاسية.

قد يكون صوم رجل الإطفاء وزملاؤه تحديًا كبيرًا خلال ساعات النهار، حيث يحتاجون إلى البقاء في حالة تأهب وجاهزية دائمة للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث. يتطلب ذلك الصبر والقوة الذهنية للتعامل مع المواقف الطارئة بفعالية وكفاءة.

من الجدير بالذكر أن رجال الإطفاء يواجهون أيضًا التحديات الخاصة بالعمل في الأجواء الحارة والجافة خلال أشهر الصيف، مما يزيد من مخاطر حدوث الحرائق، لذلك، يتطلب عملهم خلال شهر رمضان الكريم مزيدًا من التفاني والاهتمام بالتغذية والراحة للتأكد من قدرتهم على الأداء بكفاءة عالية.

بفضل تفانيهم وتضحياتهم، يستمر رجال الإطفاء في تقديم خدماتهم القيمة للمجتمع خلال شهر رمضان، حماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة الجميع في الوقت الذي يتطلب فيه الصبر والإصرار والتفاني.

توجد مجموعة من الواجبات والمهام والتعليمات التى يقوم بتنفيذها رجال الإطفاء والإنقاذ البرى التابعين للحماية المدنية لإنقاذ أرواح المواطنين من الحرائق ومنها الحفاظ على الممتلكات بقدر الإمكان أثناء اندلاع الحريق، وإنقاذ الأرواح وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

ومن أبرز مهام رجال الإطفاء أن يكون ملما بأدوات ومعدات السيارة ومراجعتها بدقة والتأكد من نظافتها وكيفية استخدامها، والتأكد من خزان المياه وخزان الرغوى أنه ممتلئ بالماء أو الرغوى أثناء الاستلام والتسلم، والوصول لمكان البلاغ من أقرب الطرق.

وكذلك وقوف السيارة فى مكان أمن أثناء عملية المكافحة أو أثناء إنقاذ الأرواح من أسفل الأماكن المنهارة، ومحاصرة النيران قبل انتشارها، ومعرفة أماكن مصادر المياه سواء كانت طبيعية أو صناعية، ومراجعة أفراد الطاقم ومعدات السيارة بعد الانتهاء من إطفاء الحريق.