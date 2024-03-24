CNN: واشنطن حذرت موسكو من هجوم لداعش وبوتين اعتبر التحذير استفزازيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الولايات المتحدة حذرت موسكو من أن مسلحى داعش عازمون على استهداف روسيا فى الأيام التي سبقت الهجوم على قاعة حفلات كروكاس، والذى أسفر عن مقتل العشرات، إلا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رفض النصيحة واعتبرها استفزازية، على حد قولها.

وكان مسلحون قد اقتحموا قاعة حفلات قرب موسكو يوم الجمعة، وفتحوا النيران وألقوا مواد حارقة فى أسوأ هجوم إرهابى على العاصمة الروسية منذ عقود. وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم.

وفى وقت سابق هذا الشهر، قالت السفارة الأمريكية فى موسكو إنها تراقب تقارير أن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبرى فى موسكو، بما فى ذلك الحفلات الموسيقية، وأنها حذرت لمواطنين الأمريكيين لتجنب هذه الأماكن.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي إن واشنطن شاركت هذه المعلومات مع السلطات الروسية تماشيا مع سياستها القائمة منذ وقت طويل والخاصة بـ "واجب التحذير".

إلا أن الرئيس بوتين هاجم التحذيرات الأمريكية فى خطاب ألقاه الثلاثاء، ووصفها بالاستفزازية، وقال إن هذه الأفعال تشبه الابتزاز الصريح وعزم الترهيب وتقويض استقرار المجتمع.

وجاء موقف بوتين، وفقا لسى إن إن، رغم أن السلطات الروسية رصدت حوادث مرتبطة بداعش خلال الشهر الماضى. فقد نشرت وكالة رايا نوفوستى الروسية فى الثالث من مارس أن ست من عناصر داعش قد قتلوا فى عملية لمكافحة الإرهاب فى منطقة إنجوش كارابولاك. وفى 7 مارس، قالت الأجهزة الأمنية الروسية أنها اكتشفت خلية من تنظيم محظور فى منطقة كالوجا، والتي كان أعضائها يخططون لهجوم على معبد يهودى فى موسكو. وفى 20 مارس، قالت إن زعيم إحدى جماعات داعش القتالية قد تم اعتقاله.

من جانبه، قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، فى تصريح لوكالة تاس، إن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي معلومات محددة عبر السفارة الروسية فى واشنطن بشأن الاستعداد لهجوم إرهابى فى موقع قاعدة حفلات مدينة كروكاس.

وأضاف، ردا على سؤال عما إذا كان هناك معلومات تم تسليمها من الجانب الأمريكي قبل الهجوم الإرهابى: لم يتم تقديم شيء، لم ينقل إلينا شيء.