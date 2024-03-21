لماذا يضعف الجهاز المناعي خلال الدورة الشهرية.. نصائح اتبعيها

كتبت فاطمة ياسر

يرتبط جهازك المناعي بالدورة الشهرية، ولهذا السبب قد تكونين أكثرعرضة للإصابة بالعدوي البكتيريا أو الفيروسية أثناء الدورة الشهرية، وذلك وفقا لموقع healthshot لافتا أنه قد تعاني النساء أيضًا من البرد والسعال قبل أو أثناء الدورة الشهرية، وذلك لأن هناك صلة بين جهاز المناعة والدورة الشهرية، و قد لا يكون هناك علاقة مباشرة بين الاثنين، ولكن هناك أدلة على أن التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال الدورة الشهرية يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة.

وأوضح التقرير أن الجهاز المناعي عبارة عن شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض، فإنهم يفعلون ذلك من خلال التعرف على مسببات الأمراض الضارة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والقضاء عليها، ويعمل الجهاز المناعي من خلال سلسلة من الخطوات المنسقة التي تشمل الخلايا المناعية المختلفة مثل الخلايا التائية والخلايا البائية.

و عندما يدخل أحد مسببات المرض إلى الجسم، يعتبره الجهاز المناعي كائنًا غريبًا ويتخذ خطوات لتحييده والقضاء عليه.

هل الدورة الشهرية تضعف جهاز المناعة؟

الحيض في حد ذاته لا يضعف جهاز المناعة، و لكن التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية يمكن أن تؤثر على وظيفة المناعة، مثل هرمون البروجسترون، طوال الدورة الشهرية وقد يؤثر على جهاز المناعة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في أرشيف أمراض النساء والتوليد .

وكشفت دراسة أخرى نشرت في مجلة علم المناعة المخاطية في عام 2017 أن البروجسترون يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

فخلال فترة الحيض، تكون مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون منخفضة ، وترتبط هذه المرحلة بانخفاض وظيفة المناعة، مما قد يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفي المرحلة الجريبية، والتي تحدث بعد الدورة الشهرية، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الارتفاع، هذا الهرمون له تأثير منبه للمناعة، مما يعني أنه يعزز جوانب معينة من الاستجابة المناعية. قد يوفر هذا دفعة مؤقتة لوظيفة المناعة.

وخلال المرحلة الأصفرية، تزيد مستويات هرمون البروجسترون بينما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين، له تأثيرات مثبطة للمناعة، مما يعني أنه يمكن أن يثبط الاستجابات المناعية، ولذلك، قد يتم تثبيط وظيفة المناعة إلى حد ما خلال هذه المرحلة، مما قد يزيد من القابلية للإصابة بالعدوى، ومن المعروف أن البروجسترون يعمل على تعزيز الحمل، ومن ناحية أخرى، تهدف الخلايا المناعية إلى محاربة جميع المواد الغريبة التي تدخل الجسم، و لذلك، تحاول الخلايا المناعية منع الحمل عن طريق مهاجمة البويضة المخصبة. لكن البروجسترون يوقف الخلايا مما يؤثر على المناعة.

كيفية تقوية المناعة أثناء الدورة الشهرية؟

لتعزيز المناعة أثناء الدورة الشهرية، يمكنك اعتماد عادات نمط حياة صحية مثل تناول الطعام الصحي. يقول الخبير: ابحث عن العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة عن طريق تناول أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات. تناول الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون أيضًا من أجل اتباع نظام غذائي متوازن. يجب عليك على وجه التحديد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والحديد والبروتين لنمو الخلايا المناعية.

ويمكنك أيضًا اتباع نصائح نمط الحياة الأساسية التالية:

-حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الماء والعصائر الطازجة الصحية.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز وظيفة المناعة.

-تحكم في التوتر من خلال تجربة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق.

-أعط الأولوية للنوم الجيد للسماح لجسمك بالراحة والإصلاح.

-ممارسة النظافة الجيدة مثل غسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على نظافة الدورة الشهرية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

