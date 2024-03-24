وزير الخارجية يبحث مع جوتيريش سبل وقف إطلاق النار بغزة

كتب احمد جمعة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، ‏جلسة مباحثات مغلقة مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.



شكرى وجوتيريش

وأعرب أبو زيد عن تثمين مصر لجهود الأمم المتحدة لوقف الحرب الجارية في ⁧‫غزة،‬⁩ وتجدد الدعوة إلى الوقف الفورى لإطلاق النار وحتمية إنهاء المأساة الإنسانية للشعب الفلسطينى.

‏ومن المقرر أن تركز المباحثات على تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وسبل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش معبر رفح البري يوم أمس السبت، عقب وصوله إلي مطار العريش الدولي.

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يحرص خلال شهر رمضان على زيارة المجتمعات المسلمة.. وهذا العام في رمضان جاءت إلى معبر رفح كي أشارك المعاناة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على تسهيل الحياة.. اليوم التقيت مع المصابين المدنيين هنا في العريش وتأثرت بقصصهم والصعاب التي عانوها.. وأشيد بالكرم والتضامن من الدولة المصرية والشعب المصري".

