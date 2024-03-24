وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى السكر عند السحور.. اعرف التفاصيل

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة عندالسحور لمرضى السكر حيث تضمنت:-
- قم بتأخير فترة السحور قدر الإمكان.
- تناول وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية.
- ركز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة.
- ركز على البقوليات كالحمص والفول، حيث أنها عالية بالبروتين والألياف.
- تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون، وامتنع عن الدهون المضرة كالأغذية المقلية.
- تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون، مثل: الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة، حيث أن البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.
- تجنب المشروبات المدرة للبول، والتي تحتوي على الكافيين.
- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.
- اشرب كميات كافية من الماء.
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