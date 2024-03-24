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وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى السكر عند السحور.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 مارس 2024 09:55 ص
وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى السكر عند السحور.. اعرف التفاصيل السحور
كتب وليد عبد السلام

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قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة عندالسحور لمرضى السكر حيث تضمنت:-

​- قم بتأخير فترة السحور قدر الإمكان.

- تناول وجبة سحور شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية.​

- ركز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة.​

- ركز على البقوليات كالحمص والفول، حيث أنها عالية بالبروتين والألياف.​

- تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون، وامتنع عن الدهون المضرة كالأغذية المقلية.​

- تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون، مثل: الجبن قليل الدسم وبكميات سليمة، حيث أن البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.​

- تجنب المشروبات المدرة للبول، والتي تحتوي على الكافيين.​

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.​

- اشرب كميات كافية من الماء.​
 







الصحة

السحور

البقوليات

الحبوب الكاملة




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