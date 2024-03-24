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وزارة الصحة: الخط الساخن 16474 يقدم خدمات إنقاذ مرضى الذبحة الصدرية

الأحد، 24 مارس 2024 09:54 ص
وزارة الصحة: الخط الساخن 16474 يقدم خدمات إنقاذ مرضى الذبحة الصدرية الخط الساخن 16474 يقدم خدمات انقاذ مرضى الذبحة الصدرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن 16474 يقدم جميع خدمات انقاذ مرضى الذبحة الصدرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يقوم بتوفير أماكن بالرعايات الحرجة والحضانات بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، مؤكدة أن الخط يكون حلقة الوصل في توفير الخدمات الطارئة، ومن ثم إرسال سيارة إسعاف مجهزة للمريض في مكان تواجده.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعايات العاجلة والطوارئ، لتيسير حصول المريض على الخدمة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون، الذي يستهدف دعم ورفع كفاءة منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، من خلال الربط بين مختلف قطاعات المنظومة الصحية، وفقًا لنظام ذكي مميكن، يضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات وفقًا للحالة الصحية، مؤكدا على أهمية نشر الثقافة المجتمعية بكيفية تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والرئوي.

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الصحة

الذبحة الصدرية

الطوارئ

الرعاية الحرجة

الخط الساخن




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