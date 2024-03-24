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وزارة التعليم تحدد مواعيد ندب رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

الأحد، 24 مارس 2024 10:52 ص
وزارة التعليم تحدد مواعيد ندب رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الندب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية لدبلوم "تجاري وفندقي وزراعي وصناعي، وذلك لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالقطاعات كالتالى:

- امتحانات الدبلومات الفنية التجاری: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

- امتحانات الدبلومات الفنية الفندقي: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج "إعداد مهني"، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

-  امتحانات الدبلومات الفنية الزراعي: نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

- امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي:  نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها، يتم الندب اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 مايو للمحافظات التالية: الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الباويطي - وادي النطرون - شرق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية حسب بعد المحافظة المنتدب منها، ويتم الندب الأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان تجاري - فندقي - زراعي - صناعي بدءاً من يوم الجمعة 24 مايو.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تنطلق 25 مايو المقبل.


 







وزارة التربية والتعليم

مواعيد ندب رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2024




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