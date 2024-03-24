وزارة التعليم: تقييم تلاميذ الصفوف الأولى بنهاية العام مايو المقبل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لنهاية العام الدراسى سيكون فى مايو المقبل، موضحة أن التقييمات تتم بدون امتحانات، حيث لا توجد اختبارات مباشرة للأطفال فى هذه الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، موضحة أنها تعتمد على قياس مهارات الأداء الفردية والجماعية من خلال الدراسة المستمرة طوال الفصل الدراسى، على أن يتم تسليم كل ولى أمر تقريرا يعبر على مستوى ابنه الدراسى بواقع كل ترم دراسى تقرير، مضيفة أن التقييمات هدفها معرفة مستوى الطلاب وقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية.



وأكدت الوزارة على أنه يتم استخدام 4 ألوان للتقييم لمعرفة مستوى الأطفال، اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعنى أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولى الأمر، أما اللون الأصفر "يلبى التوقعات أحيانا، وهذا يعنى أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للون الأخضر يعنى أن الطالب يلبى التوقعات وهذا يعنى أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، أما اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعنى أنه وظف ما اكتسبه من مهارات فى إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ، مضيفة أن المعلم يمكنه كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.