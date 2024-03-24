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هيئة السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على بعض قطارات خط القاهرة / السد العالى

الأحد، 24 مارس 2024 09:40 ص
هيئة السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على بعض قطارات خط القاهرة / السد العالى قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة، من خلال تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / السدالعالي والعكس، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة :
أولا :
- اعتباراًً من يوم 23/3/2024 تعديل تركيب قطار 90 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسه .

- اعتباراًً من يوم 24/3/2024 تعديل تركيب قطار 91 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة تهوية ديناميكية بعدد 10 عربات + عربة بوفيه تهويه ديناميكية + سبنسه .

ثانيا :
- اعتباراًً من يوم 5/4/2024تعديل تركيب قطار 1012 القاهرة / أسوان لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .

- اعتباراًً من يوم 6/4/2024تعديل تركيب قطار 1009 أسوان / القاهرة لعربات ثالثة مكيفة بعدد 8 عربات .

 







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