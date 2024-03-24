هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة مضاعفات الإصابة بالدرن

وتضمن النصائح النقاط التالية :-
-الالتزام بالاستمرار في العلاج المحدد بواسطة الطبيب، حتى بعد تحسن الأعراض؛ لضمان التخلص من البكتيريا بشكل كامل من الجسم، وتجنبًا لحدوث مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
-الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبًا لعدوى الأفراد المحيطين بالمريض خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج.
-الرجوع للطبيب واستشارة الصيدلي في حال ظهور أعراض جانبية أثناء العلاج، مثل: اصفرار البشرة وبياض العين، ارتفاع درجة الحرارة غير مبرر، وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين، طفح جلدي أو حكة في الجلد، تغييرات في البصر، مثل عدم وضوح الرؤية.
-الالتزام بالتحاليل المطلوبة (وظائف الكبد)، والمتابعة الطبية في المواعيد المحددة.
-ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عن وجود أي تفاعلات دوائية بين أدوية علاج السٌل والأدوية الأخرى التي يتم تناولها أثناء فترة علاج السٌل.
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