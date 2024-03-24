اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة مضاعفات الإصابة بالدرن

الأحد، 24 مارس 2024 12:22 م
هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة لمواجهة مضاعفات الإصابة بالدرن هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية حزمة مهمة من النصائح لمرضى الدرن، وذلك لحمايتهم من المضاعفات وكذلك المحيطين بهم بمناسبة اليوم العالمى للدرن.

 

وتضمن النصائح النقاط التالية :-
 

 
-الالتزام بجدول التطعيمات للأطفال، وتناول لقاح الدرن (BCG) للأطفال عند الولادة؛ للوقاية والتقليل من شدة الإصابة بالمرض.​

-الالتزام بالاستمرار في العلاج المحدد بواسطة الطبيب، حتى بعد تحسن الأعراض؛ لضمان التخلص من البكتيريا بشكل كامل من الجسم، وتجنبًا لحدوث مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.​

-الالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبًا لعدوى الأفراد المحيطين بالمريض خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج.​

-الرجوع للطبيب واستشارة الصيدلي في حال ظهور أعراض جانبية أثناء العلاج، مثل: اصفرار البشرة وبياض العين، ارتفاع درجة الحرارة غير مبرر، وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين، طفح جلدي أو حكة في الجلد، تغييرات في البصر، مثل عدم وضوح الرؤية.​

-الالتزام بالتحاليل المطلوبة (وظائف الكبد)، والمتابعة الطبية في المواعيد المحددة.​

-ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عن وجود أي تفاعلات دوائية بين أدوية علاج السٌل والأدوية الأخرى التي يتم تناولها أثناء فترة علاج السٌل.​







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