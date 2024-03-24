معبد الرمسيوم.. بناه الملك رمسيس الثانى لتسجيل وقائع معركة قادش.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة الـ13 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الأقصر وهو معبد الرمسيوم التحفة المعمارية التى بناها الملك رمسيس الثاني عاشق بناء المعابد الجنائزية في الدولة الفرعونية القديمة، ويضم عدد من التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثاني، وعدد من النقوش التي تحكي طبيعة الحياة في تلك الفترة من الدولة الفرعونية، حيث تسجل الصور والنقوش التي تزين جدار المعبد وقائع معركة قادش الشهيرة التي انتصر فيها الملك رمسيس الثاني على الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب، ويوجد من المعبد حالياً بقايا تماثيل وأعمدة ضخمة تحطم جزء منها خلال الفترة الماضية ومازالت أخرى موجودة حتى الآن.

ويقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى بغرب الأقصر، إن معبد الرمسيوم عرف فى اللغة المصرية القديمة باسم "خنمت واست" بمعنى "المتحد مع واست" وأطلق عليه الإغريق اسم "ممنونيوم" ربما لتشابه تمثال رمسيس الثانى الضخم المقام بداخله بالبطل الأسطورى ممنون ابن تيثونس، وكان يحمل المعبد في العصور الفرعونية إسم "وسر ماعت رع" والذى كان ينطق "أوسى ما رع" أما حالياً فهو "معبد الرمسيوم" نسبة إلى رمسيس الثاني حيث خصصه لعبادة الإله آمون، وكانت تزين واجهته أربع ساريات للأعلام وقد نقش بالنص والصورة على واجهته الداخلية مناظر موقعة قادش الشهيرة.

وأضاف الطيب عبد الله حسن لـ"اليوم السابع"، أن الملك رمسيس الثانى أمر ببناء معبد الرمسيوم لكي يظهر عظمة ومكانة رمسيس الثانى بين الملوك القدماء، ويحيط بالمعبد سور ضخم من الطوب اللبن، طوله 270 مترا وعرضه 175 متراً، وطول المعبد 180 مترا وعرضه 66 مترا.



أروقة وأعمدة معبد الرمسيوم للملك رمسيس الثانى



البقايا لتماثيل رمسيس الثانى فى معبد الرمسيوم



الزيارات السياحية لمعبد الرمسيوم غرب الأقصر



المعبد تحفة فنية بناها الملك رمسيس الثانى بتسجيل وقائع معركة قادش وانتصاراته على الحيثيين



المنطقة المحيطة بمعبد الرمسيوم فى الأقصر



تفاصيل معركة قادش وانتصار على الحوثييين فى معبد الرمسيوم



تفاصيل وقائع معركة قادش والانتصار على الحوثيين



رأس رمسيس الثانى فى مدخل معبد الرمسيوم



شرح نقوش وكتابات معبد الرمسيوم للسياح



لوحة التعريف بتفاصيل معبد الرمسيوم غرب الأقصر



مدخل معبد الرمسيوم بالبر الغربى



معبد الرمسيوم تحفة فنية بناها الملك رمسيس الثانى بتسجيل وقائع معركة قادش



مقر معبد الرمسوم فى منطقة البر الغربى



نقوش ترصد معركة قادش فى معبد الرمسيوم



