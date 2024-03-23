مائدة فرحة.. مطبخ الخير للسنة الـ10 بالإسكندرية ومشاركة من كل الأعمار "صور"

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

يحرص المواطنون على إقامة موائد خلال شهر رمضان المبارك، وفى محافظة الإسكندرية الذين يحرصون على تقديم الإفطار للصائمين وطهى الطعام هم الشباب فى أكبر مائدة بمحافظة الإسكندرية، وهى الأكبر والأشهر بالمحافظة، القائمين عليها من الشباب، تدخلها وكأنك دخلت غرفة عمليات الكل بعمل فى صمت منذ الساعات الأولى من اليوم بداية من شراء الخضراوات واللحوم حتى طهى الطعام وتوزيعه على المواطنين والمحتاجين بالمحافظة.

وويقول أحمد عربان، إن الفكرة بدأت منذ عشر سنوات هو وأصدقاؤه بتقديم مائده رحمن ومطبخ خيرى بمجهودات ذاتية دون دعم من أحد لوجه الله تعالى لمساعدة أشقائهم فى شهر رمضان المتواجدين فى الأماكن البعيدة وبالفعل نجحت الفكرة واستطاع الشباب تنفيذها بمجهودهم الشخصى بداية من شراء الخضراوات واللحوم والخامات حتى تجهيز الطعام وطهيه ثم تغليفه وتوزيعه بسياراتهم الخاصة حتى يصل ساخنا للمستحقين فى كل أنحاء محافظة الإسكندرية .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة مستمرة للعام العاشر على التوالى دون توقف نهائيا متغلبين على كل الصعاب والتحديات لإتمام المائدة كل عام وبالفعل تحقق نجاحا كبيرا بمشاركة الشباب، وارتفاع عدد الوجبات سنويا وزيادة عدد المطابخ فى محافظة الإسكندرية بدلا من المطبخ الواحد لتخفيف الضغط ومنعا الزحام فى المطبخ ولكى يخدم المناطق القريبة منه .

والمشهد الأفضل فور دخولك مائدة رحمة هو خلية النحل التى تعمل من كل الأعمار والطبقات الاجتماعية حتى الأطفال يساعدون بإمكانياتهم الصغيرة بتوزيع علب العصائر أو التغليف أو حمل الوجبات ووضعها فى السيارات فهى تخلق روح التعاون والمساعدة بينهم.

وتقول فيروز محمد احدى المشاركات، إنها تشارك منذ خمس سنوات فى مائدة رحمة دون توقف فى تجهيز الطعام وتغليفه فهى تشعر بالفخر لأنها تقوم بعمل خيرى بجهود ذاتية وحقق نجاحا كبيرا.

وأضافت أن المائدة وصلت لأطراف المحافظة حتى وصلت للمحافظات الأخرى بإنتاج وجبات ساخنة وتوزيعها للمواطنين والمحتاجين بدلا من شكل المائدة التقليدى، وتوصيل الوجبات حتى المنازل توفيرا للوقت والمجهود ورفع الحرج عن المواطنين فى دخول الموائد التقليدية.

وأشارت إلى أن الشباب يقومون بتوصيل الوجبات إلى كل أنحاء المحافظة بسياراتهم الخاصة وتحميل أعداد كبيرة يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

اكبر مائدة رحمن بالاسكندرية



اكبر مائدة رحمن بالاسكندرية



اكبر مائدة رحمن بالاسكندرية



اكبر مائدة رحمن بالاسكندرية