مصرع شخصين فى انقلاب سيارة أثناء عودة أحدهما من الخارج لحضور جنازة والده فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقي شخصان مصرعهما، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، أثناء عودة أحدهما من المملكة العربية السعودية لحضور جنازة والده في مسقط رأسه بمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، وانقلبت بهما السيارة في طريق بورسعيد المطرية، وتم نقل جثمانهما إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول إشارة من مديرية أمن بورسعيد، بانتشال جثمانين من محافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهما في طريق عودتهما إلي مدينة الكردي بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من قوات تامين الطرق لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال السيارة وبداخلها الجثمانين، وبالفحص تبين مصرع كلا من محمد أحمد السيد عبدالحليم، 38 عاما، مهندس، مقيم مدينة الكردي، محمد احمد دويدار

تم نقل جثمانهما الي مستشفي 23 يوليو ببورسعيد، ووضعهما في ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



انتشال السيارة