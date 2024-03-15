إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كلا من: "عبدالرحمن محمد" 7 أعوام، وشقيقه "جودة محمد" 5 أعوام، و"حسن محمد" 40 عاما، و"السيد موسى" 48 عاما، وشقيقه "سالم موسى" 45 عاما، مقيمين بمنطقة طريق اللواء، مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة الصالحية الجديدة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.