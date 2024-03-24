اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 مارس 2024 11:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مسلسل حق عرب الحلقة 14 .. سلوى عثمان تلوم العوضى على إطفاء نار محل رياض الخولي

الأحد، 24 مارس 2024 10:53 م
مسلسل حق عرب الحلقة 14 .. سلوى عثمان تلوم العوضى على إطفاء نار محل رياض الخولي أحمد العوضي
كتبت شيماء منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث لامت ماجد - سلوي عثمان، ابنها عرب - أحمد العوضي، علي مساعدة عبد ربه - رياض الخولي، في إطفاء النار التي التهمت محله، وقالت له كيف تساعد قاتل أبيك، وأكد لها عرب أنه لن يتأكد أنه قاتل أبيه، وإذا تأكد من ذلك سوف يقتله بنفسه.

وكانت قد بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بإلقاء عرب - أحمد العوضي، بنفسه في النار التي أشعلت في محل عبد ربه - رياض الخولي، وحاول إطفاءها  كما قام بإنقاذ صديقه محسن - إبراهيم السمان، قبل أن تشعل النار فيه، وكانت صباح - وفاء عامر في ذلك الوقت تحاول أن تدخل المحل لإنقاذ عرب وهي تنادي عليه بصوت عالي.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان

 

 

 







مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة عشر

حق عرب الحلقة الثالثة عشر

شاهد مسلسل حق عرب الحلقة 13

مسلسل حق عرب

أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024

دراما المتحدة

واتشيت

شاهد دراما رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 13

مسلسل أحمد العوضي

رمضان 2024

المتحدة

مسلسلات المتحدة

دراما رمضان

Watch iT

موسم رمضان

دراما رمضان 2024



الموضوعات المتعلقة

مسلسل بابا جه الحلقة 14.. ولاء وياسر يتوسعان في مشروع أب للإيجار

الأحد، 24 مارس 2024 10:28 م

صدمة كبيرة لأكرم حسني بعد نجاح مشروع بابا جه.. صور

الأحد، 24 مارس 2024 10:19 م

مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. مواجهة قوية بين حسن الصباح و"بن سيحون" بعد جلده

الأحد، 24 مارس 2024 10:07 م

مسلسل بابا جه الحلقة 14 .. هشام يغيب عن عيد ميلاد جودي بسبب الأطفال

الأحد، 24 مارس 2024 10:06 م

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14.. مايا تحلق شعرها ع الزيرو اعتراضا على والدها

الأحد، 24 مارس 2024 10:04 م

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 14.. فاروق يتزوج من رقية وياسين يكتشف كمين عمه

الأحد، 24 مارس 2024 10:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة