مسلسل حق عرب الحلقة 14 .. سلوى عثمان تلوم العوضى على إطفاء نار محل رياض الخولي

كتبت شيماء منصور

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث لامت ماجد - سلوي عثمان، ابنها عرب - أحمد العوضي، علي مساعدة عبد ربه - رياض الخولي، في إطفاء النار التي التهمت محله، وقالت له كيف تساعد قاتل أبيك، وأكد لها عرب أنه لن يتأكد أنه قاتل أبيه، وإذا تأكد من ذلك سوف يقتله بنفسه.

وكانت قد بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بإلقاء عرب - أحمد العوضي، بنفسه في النار التي أشعلت في محل عبد ربه - رياض الخولي، وحاول إطفاءها كما قام بإنقاذ صديقه محسن - إبراهيم السمان، قبل أن تشعل النار فيه، وكانت صباح - وفاء عامر في ذلك الوقت تحاول أن تدخل المحل لإنقاذ عرب وهي تنادي عليه بصوت عالي.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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