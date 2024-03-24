مسلسل الحشاشين الحلقة 14.. حسن الصباح يخطط لاغتيال الإمام الغزالى

ذكى مكاوى

شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل الحشاشين إقدام حسن الصباح على خطوة جديدة فى اغتيالات ممثلة فى إسناد مهمة إلى أحد تابعيه لقتل الإمام أبو حامد الغزالى، مؤكداً أنه أشد معاديه على وجه الأرض بسبب علمه الكبير وزهده فى الدنيا وبالتالى سيكون دائماً خطر على دعوة الحشاشين.

ومن ثم أرسل إليه فى القدس أحد تابعيه من أجل قتله بعدما لعب حيلته الدائمة والممثلة فى حلم الجنة لأحد أفراد الحشاشين، ثم إسناد المهمة له.

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بمشهد إعلان حسن بن الصباح – كريم عبد العزيز – الحداد على روح الـ 800 الذين توفوا من الحشاشين على يد جيش السلاجقة، كما أمر بإحضار أبناءهم إلى القلعة فى ألموت من أجل تواجدهم دائماً فيها وتدريبهم على الإنتقام.

وكانت إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الـ 13 أمس من مسلسل الحشاشين، وهى الحلقة التي انتهت مع تمكن باركياروق نجل ملك شاه من توجيه أول ضربة موجعة لـ الحشاشين، وذلك عبر مكيدة لهم فى نهاية الحلقة استطاعوا فيها إبادة مجموعة كبيرة من الحشاشين، فى معركة صغيرة بدأوها بالسهام من كل جانب ثم الدخول عليهم بالفرسان ليقتلوهم جميعًا.

وذلك بعدما شهدت الحلقة الصلح بين أبناء ملك شاه، حينما استطاع باركياروق إقناع إخوته بالتنازل له، ليكون السلطان، مقابل منحهم ما يريدون مما يشاءون.

كل ما سبق يجعل حلقة الليلة الـ 14 من مسلسل الحشاشين من أهم الحلقات خاصة أنا ستظهر ردة فعل الفنان كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، الذى بالتأكيد لن يصمت إزاء تلك الضرب الموجعة للحشاشين بعد انتصارات كبيرة حققتها طائفته خلال الحلقات الماضية من قتل نظام الملك والسلطان ملك شاه.

وكانت الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين قد شهدت أيضًا استطلاع حسن الصباح الأخبار بمدينة أصفهان عقب اغتيال نظام الملك من قبل الحشاشين وملك شاه سلطان الدولة، وحاول معرفة من الأقرب إلى الحكم بعد الأخير.

كما علم بوجود خلافات شديدة على منصب السلطان انفجرت فور موت السلطان ملك شاه بين أبنائه على كرسى العرش، قبل أن ينتهي الأمر إلى الإبن الأكبر الذى جلس على كرسى العرش.

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