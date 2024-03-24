حسن الصباح يوهم سعد بالجنة فى الحشاشين.. كيف يؤثر الحشيش سلبا على المخ؟

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل الحشاشين الذي يعرض على قنوات المتحدة، أهم مسلسلات رمضان 2024، ويجسد خلاله الفنان كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح، ذلك الرجل الذي سيطر على العقول وعلى اتباعه سيطرة كاملة لتحقيق أطماعه.

في مشهد بديع من مشاهد مسلسل الحشاشين، مثل اللوحة الفنية نجد فيه حاشية حسن الصباح يشعلون نبتة الحشيش أو "نبات السحر" كما يطلقون عليه، ليشم دخانه المتصاعد الشاب "سعد" الحالم بالجنة، يذهبون عقله ويملئونه بالأوهام، ثم يحملونه عمدا ويجروه جرا بعربة ما، وصولا إلى مكان به سيدات أشبه بالحوريات، ليعتقد أنه في "الجنه" وحوله حور العين الجميلات، تأكيدا على حلم الجنة الذى يعد به "الصباح" دوما، ويستخدمه لإستماله عقول تابعيه والسيطرة عليها، وضمان ولائهم التام.

ففى المشهد يقف "سعد" الشاب فى نقطة بين الحقيقة والخيال، يتبادر لذهنك بعد رؤية هذا المشهد المتقن، أسئلة حول الحشيش وقدرته على اذهاب العقل والإدراك، وفى هذا الصدد، وعن هذا المشهد البديع، قال الدكتور جمال فرويز استشارى النفسية جامعة عين شمس، أن الحشيش يؤثر الأعصاب والصحة النفسية والإدراك العقلى لا شك، وكلمة السر هنا هى تأثير الحشيش العميق على الدماغ، وإفراز مواد ما بالدماغ، ما يجعل الإنسان يخلط بين الواقع والخيال

فهو -وفقا لفرويز- يسبب للبعض اضطرابات ذهانية، وهو اضطراب شديد يصيب خاصة من كان لديه استعدادا لظهور هذه الاعراض بأعراضا فصامية ذهانية خطيرة، تتعلق بالضلالات أو الهلاوس السمعية والبصرية والشمية والحسية أيضا، وتختلف بالطبع درجة إصابه الشخص بها وفقا لكمية الحشيشالتى يتناولها، ووفقا للحاله النفسية والصحية والجسدية والاستعداد للمريض، فضلا عن تاريخه مع المرض العقلي وطبيعة استعداده