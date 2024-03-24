اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطن إسرائيلى يطلق النار من سيارة مسرعة على فلسطينيين شمال الضفة

الأحد، 24 مارس 2024 02:06 م
مستوطن إسرائيلى يطلق النار من سيارة مسرعة على فلسطينيين شمال الضفة الضفة الغربية
أ ش أ

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أطلق مُستوطن إسرائيلي النار من سيارة مُسرعة صوب مجموعة من الفلسطينيين قرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المعلومات الأولية التي تلقتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنه تم تنفيذ عملية إطلاق نار من سيارة مُسرعة باتجاه سيارات للمستوطنين، لكن بعد التحقيق الأولي، اتضح أن مستوطنا هو من قام بإطلاق النار من سيارته صوب مجموعة من الفلسطينيين. وزعم المستوطن أن هؤلاء الفلسطينيين الذين أطلق عليهم النار كانوا يرشقون السيارات بالحجارة.

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت، إنه بعد ورود أنباء عن تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة عابرة بين مفترق "عمانوئيل" ومفترق "ياكير" في الضفة، أتضح أن أحد المستوطنين الإسرائيليين هو من أطلق النار من سيارته، ولم تقع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين، ويجري التحقيق في الحادث.







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فلسطين

مستوطن إسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي




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