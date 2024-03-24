مسؤولة أممية: ما يحدث فى غزة كارثة إنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار غير كافية

كتبت: هند المغربي

قالت إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة بالأمم المتحدة أن الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة من المجلس الأوروبي غير كافية، وأوضحت المسؤولة الأممية إن دعوة الأمس لوقف إطلاق النار قد طال انتظارها، ولكنها خطوة غير كافية بالنظر إلى الفظائع التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضحت المسؤولة الأممية قُتل مئات الآلاف من الفلسطنيين في الحملة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية القاسية والعشوائية، وأصبح أكثر من ألف طفل فلسطيني مبتوري الأطراف؛ وتحولت أحياء وبلدات بأكملها إلى حطام؛ وتم تدمير نظام الرعاية الصحية بالكامل تقريبًا"

وأضافت المسؤولة الأممية أن المجاعة الوشيكة التي صنعتها إسرائيل تلوح في الأفق الآن، لافته إلي أن كل هذا كان من الممكن تجنبه ومنعه لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقت سابق.

وتابعت: "ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية من صنع الإنسان ويجب محاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.



