مرفق الكهرباء ينصح بإزالة الثلج المتراكم بالثلاجة لترشيد الاستهلاك.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء وبالتالى خفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء والتى من أهمها إزالة الثلج المتراكم الذى يتسبب فى زيادة الاستهلاك وخفض كفاءة جهاز الثلاجة، وفيما يلي بعض النصائح لخفض استهلاك الثلاجة من الكهرباء:



1- اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.

2- أغلق باب الثلاجة بإحكام.

3- تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.

4- وضع الطعام الساخن أو الدافئ في الثلاجة يجعلها تستهلك كهرباء اكثر.

5- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.