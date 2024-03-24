كشف قضيتي غسل أموال في العقارات بقيمة 50 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة. ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية) وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه.