صلاة التراويح من مسجد على بن أبى طالب بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، أداء المصلين صلاة التراويح، في اليوم الـ14 من شهر رمضان المبارك، بمسجد علي بن تبي طالب بكفر الشيخ، وأمّ المصلين الدكتور أحمد عبدالفتاح، إمام وخطيب المسجد، وتناول خاطرة عن الصدقات والإنفاق في سبيل الله، واستغلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، وأجاب عن الأسئلة من المصلين ومنهم أشرف صحصاح، عن ثواب العمل الصالح وتلاوة القرآن، ومدى اثابة الذي ينام في نهار رمضان دون تعمد، جاء ذلك في ظل توجيهات الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، بأداء أئمة المساجد بكل مدن المحافظة، لصلاة التراويح، وعقب الـ4 ركعات الأولى، كلمة للإمام، لبيان ثواب شهر رمضان، والتوبة به، والحرص على تلاوة القرآن الكريم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح ، وبرنامج تصحيح التلاوة ، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك ، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر ، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.