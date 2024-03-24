أجواء روحانية فى صلاة التراويح من مسجد الرحمن بالأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد الرحمن بوسط مدينة الأقصر، لصلاة التراويح في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.



ويؤم الأهالي في مسجد الرحمن الأشهر بمدينة الأقصر، الشيخ محمد عبد الرسول العوامى الإمام الشهير بصوته العذب في صلاة التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

فيما نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة" ألقتها أسماء مناع مسئولة بالفرع، موضحة أسباب مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأهم أعياد المرأة المصرية في مارس، وأهم رائدات الحركة النسائية في مصر في كافة المجالات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "عيد الأم" ألقاها محمد حنفي مسئول بالمكتبة، موضحاً أهمية الإحتفال بعيد الأم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأم، وعقد قصر ثقافة ارمنت محاضرة بعنوان "الشعر الحر" ألقاها الدكتور النوبي عبد الراضي، موضحاً مفهوم الشعر الحر وهو أحد أنواع الشعر العربي، الذي يجري وفق قواعد العروضية للقصيدة العربية، ولا يخرج منها، حيث يلتزم بالتفعيلات الرئيسية للبحر الشعري.