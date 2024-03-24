اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 01:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سوريا وأبخازيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب

الأحد، 24 مارس 2024 01:35 م
سوريا وأبخازيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون
أ ش أ

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بحث وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، مع سفير جمهورية أبخازيا بدمشق محمد جلالوفيتش علي، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.


وأكد وزير الداخلية السوري خلال اللقاء اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"،على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيداً بموقف جمهورية أبخازيا الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب.


من جانبه أكد سفير جمهورية أبخازيا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين جمهورية أبخازيا وسوريا، بما يخدم مصلحة البلدين.







سوريا

أبخازيا

اللواء محمد الرحمون

سوريا وأبخازيا




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