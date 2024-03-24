اليوم السابع
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سعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك السولار ..التفاصيل

الأحد، 24 مارس 2024 05:00 ص
سعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك السولار ..التفاصيل الخبز
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف رغيف الخبز على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار دعم الخبز ، حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة انتاج الخبز  حتى يظل سعر الرغيف ثابت على بطاقات التموين  رغم تحريك سعر السولار .

 

وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 250 مليون الى 270 مليون رغيف خبز يوميا لصرفه على بطاقات التموين بمعدل 5 ارغفة  يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 5 قروش للرغيف حيث يستفيد من منظومة الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين أيضا صرف السلع الأساسية ضمن مقررات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة .

 

 







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