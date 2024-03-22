وزير التموين: بعد تحريك سعر السولار سعر الرغيف ثابت بـ5 قروش

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك فى أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

وأوضح الوزير أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتى ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، على أن تتحمل الدولة فارق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التى تعمل بالسولار أو الغاز.