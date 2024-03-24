زيلينسكي: الأوكرانيون يدافعون بشجاعة عن وطنهم وسيواصلون القيام بذلك

أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من الضروري أن تخسر روسيا حربها الحالية مع أوكرانيا، وبهذه الطريقة فقط يمكن حماية حياة الناس بشكل موثوق.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن زيلينسكي قوله: "760 يوما من الحرب الشاملة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.. أكثر من عامين من الأدلة الواضحة على ما يجلبه نظام بوتين إلى العالم.. أطلال بدلا من المدن والقرى".



وشدد على أن الأوكرانيين "يدافعون بشجاعة عن وطنهم وسيواصلون القيام بذلك".



وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لأولئك الذين يدعمون أوكرانيا وشعبها في جميع أنحاء العالم، ولكل من يسمي الأشياء بأسمائها ويرفض السماح لروسيا بخداع العالم من خلال الدعاية والابتزاز.



ميدانيا.. أعلن الجيش الأوكراني، استهداف سفينتي إنزال روسيتين (يامال) و(أزوف)، بالإضافة إلى مركز اتصالات عسكري والعديد من مرافق البنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.



وفي سياق متصل، أفادت تقارير إخبارية بأنه تم الإبلاغ عن حوالي 10 انفجارات في مدينة سيفاستوبول المحتلة مؤقتًا خلال الساعات الماضية.



على صعيد آخر، أعلنت القوات المسلحة البولندية انتهاك المجال الجوي للبلاد على الحدود مع أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 مارس، وقالت إنه صاروخ كروز روسي.



وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "إنه في 24 مارس الساعة 04:23 صباحا انتهك صاروخ كروز المجال الجوي البولندي".



وبحسب القيادة، فإن الجسم طار إلى المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوسيردو في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا وغادره بعد 39 ثانية.