رئيس قبرص: الممر البحرى مع غزة قد يصبح نموذجا لحل الأزمات الإنسانية

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قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، إن الممر البحري بين غزة وقبرص قد يصبح نموذجًا بشأن كيفية توزيع المساعدات في ظل أزمة إنسانية، ومثالا يمكن تطبيقه في العديد من الأزمات في المنطقة.



وأضاف الرئيس القبرصي - في تصريحات لقناة "يورو نيوز" - أن "الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة سيرفع للمرة الأولى منذ 17 عاما فقط من أجل السفن القادمة من قبرص".. مشيرا إلى أن "الممر قد يكون له دور في إعادة الإعمار في غزة".



وأعرب رئيس قبرص عن امتنانه إزاء تقدير الشركاء في المجلس الأوروبي لدور قبرص وأهمية الممر البحري الإنساني الذي بدأته.