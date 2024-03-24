اليوم السابع
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف بعلبك في لبنان

الأحد، 24 مارس 2024 02:29 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف بعلبك في لبنان جنود الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف موقع تصنيع لحركة حزب الله يحتوي على أسلحة في منطقة بعلبك شرقي لبنان.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق الليلة على ورشة تواجدت داخلها وسائل قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة بعلبك".

وأضاف: "تم رصد قبل قليل إطلاق نحو خمسين قذيفة صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض عدد من القذائف بينما سقطت القذائف الأخرى في مناطق مفتوحة، في رد سريع أغارت طائرات لجيش الدفاع على المنصات التي استخدمت لإطلاق بعض من هذه القذائف".







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الاحتلال الاسرائيلى

بعلبك

اخبار لبنان




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