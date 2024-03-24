جدعنة شباب القليوبية.. توزيع عصائر على المسافرين (فيديو)

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة من الشباب الذين حرصوا علي المساهمة في إفطار الصائمين من المسافرين علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها، حيث قام هؤلاء الشباب بتوزيع العصائر علي السائقين والمسافرين من الركاب من أبناء المحافظات الأخري والتي يجبرهم عملهم علي الإفطار خارج منزلهم.

وفي نفس التوقيت قام أيضا أحد الشباب بتوزيع وجبات خفيفة مكونة من زجاجة مياه وعدد من التمرات وأيضا "باتية"، علي الركاب من الصائمين علي الطريق، تأكيدا منهم علي أن الخير بكافة أشكاله في مصر وراسخ في أهلها، وأن شهر رمضان الكريم هو شهر الإحسان والخيرات والنفحات.

وفي وقت سابق أيضا حرص مجموعة من الشباب علي المساهمة في إفطار الصائمين من ركاب القطارات بمحطة قطار بنها، من خلال توزيع وجبات اللحوم والكفتة علي المسافرين للمحافظات الأخرى.



توزيع العصائر