تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

يبحث الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، عن موعد أذان المغرب، موعد إفطار الصائمين، حيث يقدم اليوم السابع لقراءه مواعيد أذان المغرب فى المحافظات المختلفة ومنها محافظة البحر الأحمر .

ويأذن للمغرب فى محافظة البحر الأحمر، فى الرابع عشر من أيام شهر رمضان المعظم الموافق 24 من شهر مارس من عام 2024 فى تمام الساعة 5 و 56 دقيقة حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما أذن لصلاة الفجر فى الرابع عشر من أيام شهر رمضان المعظم فى محافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة (4:20 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد 24/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر : فى تمام الساعة 04:20 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:17 عصرًا. - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.



