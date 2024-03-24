اليوم السابع
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تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالبحر الأحمر

الأحد، 24 مارس 2024 12:27 م
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالبحر الأحمر أذان العشاء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يبحث الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، عن موعد أذان المغرب، موعد إفطار الصائمين، حيث يقدم اليوم السابع لقراءه مواعيد أذان المغرب فى المحافظات المختلفة ومنها محافظة البحر الأحمر .

ويأذن للمغرب فى محافظة البحر الأحمر، فى الرابع عشر من  أيام شهر رمضان المعظم الموافق 24 من شهر مارس من عام 2024 فى تمام الساعة 5 و 56 دقيقة حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما أذن لصلاة الفجر فى الرابع عشر من أيام شهر رمضان المعظم فى محافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة (4:20 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد 24/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر : فى تمام الساعة 04:20 صباحا.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:43 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهرًا.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:17 عصرًا. - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:10 مساءً.


 







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