توصيل كابل أرضى لتغذية شبكة كهرباء السباعية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

لتعزيز القدرات الكهربائية، يجرى توصيل كابل أرضى جهد متوسط قدرة 11 ك . ف أمبير بطول 1800 متر مغذى إضافى لشبكة كهرباء مدينة السباعية غرب التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان بهدف زيادة القدرات وتحسين الأداء.

وأوضح محمود عليان رئيس مدينة السباعية، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، تم التواصل مع فرع شركة الكهرباء بالمدينة والتى تقوم بتوصيل الكابل وتم إجراء أعمال رفع مخلفات الحفر وتسوية الطريق وتيسير حركة مرور المواطنين والمركبات.

من ناحية أخرى، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام لجنة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالزيارة الميدانية إلى قرية بنبان بحرى لوضع الحلول العاجلة والجذرية لها، حيث من المقرر تشكيل لجنة من كلية الهندسة لوضع الحلول العلمية للتعامل مع هذه المشكلة ، فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوازى بتعديل مستوى إنحدار خط الطرد لتسهيل سريان المياه، فضلاً عن توفير سيارات شفط وكسح المياه للتعامل مع أي تجمعات للمياه وذلك كحلول عاجلة للمشكلة.